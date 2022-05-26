На Запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск в Пологовском и Васильевском районах области. Вероятно, для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка – Каменское, а также в направлении Орехова и Гуляйполя. Враг осуществляет перегруппировку своих подразделений, аккумулирует на оккупированных территориях большое количество военной и тяжелой автомобильной техники. Сохраняется вероятность ракетных и авиационных ударов.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Телеграм.

В Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новополь, Чаривное, Орехов и Каменка. Враг продолжает наносить ракетные удары по мирным населенным пунктам и гражданской инфраструктуре.

Спасатели ГосЧС борются с последствиями таких обстрелов. Так, вчера после атаки российских военных по объектам Запорожья тушили пожар в торговом центре на площади 800 кв.м. и здании в Шевченковском районе города.



В деревне Новобойковское в результате обстрела горела хозяйственная постройка, в Камышевахе - летняя кухня, в Новокарловке Пологовского района - помещение школы на площади 200 кв.м.



В городе Пологи и в селе Широкое Васильевского района из-за артиллерийской атаки россиян загорелась сухая трава и мусор на открытой территории. В Гуляйполе пожарные потушили огонь, охвативший 2 хозяйственные постройки, крыши домов, две летние кухни.



В Орехове в результате российских обстрелов горел гараж на площади 30 кв.м., крыша жилого дома на площади 3 кв.м., сухая трава и мусор на открытой территории общей площадью 1,5 га, хозяйственная постройка на площади 15 кв.м. Спасатели локализовали все пожары.

Группа разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения ГосЧС изъяла и обезвредила кассетный боеприпас и два реактивных снаряда "Смерч" за селом Новояковловка Запорожского района. За селом Магдалиновка пиротехники обезвредили на месте один кассетный снаряд.



За прошедшие сутки за нарушение правил комендантского часа задержаны и доставлены в подразделения полиции 10 человек, из них 9 мужчин и 1 женщина.

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Тем временем война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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