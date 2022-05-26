Назначенный россиянами "глава военно-гражданской администрации Запорожской области" Евгений Балицкий получил заочное подозрение в коллаборационизме. Ему грозит 5-10 лет заключения. Об этом сообщили в СБУ.

Балицкий критиковал действующую украинскую власть и готовил торжества ко Дню победы, сообщают в спецслужбе.

Он также издал распоряжение "О временной организации общественного порядка", которое обязывало жителей сформировать "общественные отряды" для выявления антироссийской деятельности.

Балицкий в прошлом нардеп-регионал, в 2020 году был избран депутатом областного совета. В начале мая он стал "главой военно-гражданской администрации" на оккупированных Россией территориях Запорожской области. Тогда же назначенные РФ "власти" Запорожской области заявили о планах на "включение" региона в состав России.

Как сообщала "Страна", в 2017 году Балицкий активно проявлял себя как оппозиционный украинский политик. Однако выступал в Раде на русском языке, за что ему выключали микрофон.

В том же году прокуратура открывала в отношении Балицкого дело за его угрозы уехать в Россию вместе со своим округом. Балицкий в свое оправдание заявлял, что в эфире призывал не к сепаратизму, а к борьбе с ним.

Тем временем война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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