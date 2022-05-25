В Мелитополе Запорожской области обнаружили эшелон с танками Т-62, заснятый на видео еще на территории России.

Т-62 это старые советские танки, которые, видимо расконсервировали для участия в войне в Украине.

Ранее Генштаб показал листовки к оккупантам, которые развешивают на неподконтрольных Киеву территориях. В них украинские партизаны обещают уничтожать оккупантов так, как раньше подпольщики уничтожали нацистов. В том числе, такие предупреждения появились в Бердянске, Токмаке, Мелитополе, Великом Бурлуке.

Напомним, с 23 мая Россия опять закрыла захваченные территории Запорожской области на въезд и выезд.

Есть информация о том, что оккупанты хотят возобновить наступление с юга и взять всю Херсонскую область.

Тем временем война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.