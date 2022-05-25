Россияне пригнали в Мелитополь расконсервированные советские танки Т-62. Фото и видео
В Мелитополе Запорожской области обнаружили эшелон с танками Т-62, заснятый на видео еще на территории России.
Т-62 это старые советские танки, которые, видимо расконсервировали для участия в войне в Украине.
Ранее Генштаб показал листовки к оккупантам, которые развешивают на неподконтрольных Киеву территориях. В них украинские партизаны обещают уничтожать оккупантов так, как раньше подпольщики уничтожали нацистов. В том числе, такие предупреждения появились в Бердянске, Токмаке, Мелитополе, Великом Бурлуке.
Напомним, с 23 мая Россия опять закрыла захваченные территории Запорожской области на въезд и выезд.
Есть информация о том, что оккупанты хотят возобновить наступление с юга и взять всю Херсонскую область.
Тем временем война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.
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