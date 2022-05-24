В России решили через суды объявлять о заочных арестах украинских военных. Так, Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Одесской областной администрации Максима Марченко. Об этом сообщает РИА Новости.

Марченко в прошлом командовал батальоном "Айдар". Ему вменяется часть 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). "Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Марченко меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.

Также суд в Москве заочно арестовал командира украинской артиллерийской бригады Сергея Баранова по такой же статье.

Меру о "заочном аресте" также применяют в Украине, где Львовский суд заочно арестовал Виктора Медведчука, российского пропагандиста Соловьева и главреда RT Симоньян.

Ранее в России заочно арестовали создателя "украинской неонацистской молодежной группировки М.К.У." Краснова.

Как писала "Страна", в начале февраля в Москве заочно арестовали украинского спонсора Алексея Навального.

Тем временем война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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