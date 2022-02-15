В России заочно арестовали гражданина Украины Егора Краснова, который, по заявлению ФСБ, является создателем "украинской неонацистской молодежной группировки М.К.У. ("Маньяки. Культ убийств - Ред.)".

Об этом со ссылкой на информацию суда пишет ТАСС.

Следственный комитет РФ считает Краснова причастным к подготовке терактов и убийств на территории России.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Краснову, обвиняемому по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания или выдачи в РФ", - заявили в суде.

О том, что известно о М.К.У и Егоре Краснове "Страна" подробно писала в отдельном материале.

Ранее мы также рассказывали, что в феврале прошлого года в Воронеже задержали, якобы сторонников "М.К.У.". В марте подобный случай произошел в Геленджике, в апреле 16 человек задержали в разных городах России.

Также сообщали, что в июле прошлого года в России снова заявили о задержании "сторонников украинских неонацистов" из радикальной группы "М.К.У." Тогда в Белгороде сотрудники ФСБ задержали "лидера" организации и ее "сторонников".