Военнослужащему РФ заочно сообщили о подозрении в изнасиловании женщин в одном из сел Броварского района Киева. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Подозреваемый - радиотелефонист гаубичного артиллерийского дивизиона 30-й отдельной мотострелецкой бригады 2-й гвардейской общевоенной армии ЦВО.

По данным следствия, в марте он со сослуживцам ворвался в один из домов, заставил угрозами проживающую там женщину раздеться и изнасиловал ее. Через несколько дней он с сообщниками изнасиловал еще одну жительницу Броварского района.

Напомним, по данным омбудсмена Людмилы Денисовой, на временно оккупированных территориях российские военные изнасиловали 400 детей и взрослых. Отдельные свидетельства женщин из Киевской области об изнасиловании российскими солдатами опубликовало издание The Times.

Также стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин наградил "за массовый героизм" бригаду, которую подозревают в мародерстве и изнасилованиях в Буче.

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Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

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