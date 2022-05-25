В Москве не рассматривают возможность обмена задержанного Службой безопасности Украины политика Виктора Медведчука на украинских военнопленных. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает "РИА Новости".

"Нет, не рассматривается, у нас такой информации нет",- сказал Руденко журналистам.

Напомним, ранее член переговорной делегации РФ допустил обмен защитников "Азовстали" на Виктора Медведчука. Впрочем, после этого он отказался от своих слов.

Также мы писали о том, что Медведчук на днях дал показания против Петра Порошенко.

Также "Страна" разбиралась в том, что на самом деле означают показания Медведчука против Порошенко и какие могут быть последствия такого расследования.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.