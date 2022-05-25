Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить выплаты российским военнослужащим, действующим в Украине. Об этом он заявил 25 мая, выступая с обращением к правительству.

Всего, по словам Путина, в РФ:

с 1 июня увеличится размер пенсии для неработающих пенсионеров на 10%;

с 1 июня увеличится размер прожиточного минимума на 10% до 13 919 рублей (почти 7000 грн по официальному курсу - Ред. );

); с 1 июня увеличится минимальная зарплата на 10% до 15 279 рублей (около 7,6 тыс. грн - Ред. );

); поручено увеличить выплаты российским военным, действующим в Украине.

По словам Путина, инфляция в России по итогам года составит 15%.

Как писала "Страна", минувшей ночью российская армия нанесла авиаракетный удар по спальным районам и частному сектору в Краматорске.

Также мы сообщали, что утром войска РФ ударили по Покровску в Донецкой области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.