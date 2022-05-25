Российская армия нанесла авиаракетный удар по спальным районам и частному сектору в Краматорске. Фото
Минувшей ночью по Краматорску российские войска нанесли авиаракетный удар. Пострадал многоквартирный дом в спальном районе и частный сектор.
Об этом сообщил мэр Александр Гончаренко в Telegram-канале. Также он опубликовал соответствующие фото.
По его информации, жертв и раненых нет.
Вместе с тем, Гончаренко призвал жителей города пока не возвращаться.
Напомним, ранее Гончаренко заявлял, что с начала мая в городе не было ни ракетных обстрелов, ни авианалетов, однако жители слышали мощные взрывы, потому что враг обстреливал соседние города. При этом он рассказывал, что в городе осталось приблизительно 50 тысяч человек, также люди стали возвращаться.
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