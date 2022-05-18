Мэр Краматорска Александр Гончаренко в комментарии "Стране" рассказал о ситуации в городе.

"С 5 мая у нас не было ни ракетных обстрелов, ни авианалетов. Но мы слышим мощные взрывы, потому что враг обстреливает соседние города. Оккупанты пытаются двигаться в направлении Изюм-Славянск, но у них ничего не получается. Также враг пытается уничтожить или повредить трассу Бахмут-Лисичанск, чтобы не было обеспечения наших военных", - рассказал Гончаренко.

Также мэр Краматорска назвал количество погибших и раненых горожан в результате обстрелов.

"Погибли 64 человека, 59 из них - вследствие ракетного обстрела железнодорожного вокзала 8 апреля. Ещё пятеро человек погибло в результате обстрелов многоквартирных кварталов. Также было ранено 195-200 человек", - сказал Гончаренко.

Кроме этого, Гончаренко рассказал, сколько зданий повреждено в Краматорске в результате обстрелов со стороны российских войск.

"Повреждено около 100 девятиэтажных домов, у 12-15 из них повреждена крыша. Уничтожено приблизительно 1500 квартир, примерно 5000 окон вылетели. Полностью уничтожена одна школа и подвержены детские садики. Повреждены два торговых центра и одно офисное здание. Мы подсчитали, что 600-700 миллионов гривен нужно будет, чтобы построить новую школу и ликвидировать повреждения в городе", - перечислил Александр Гончаренко.

По его словам, сейчас в городе осталось приблизительно 50 тысяч человек.

"Состоянием на 24 февраля в городе жили 200.000 человек. То есть, выехало приблизительно 150-160 тысяч человек. Но люди возвращаются в город", - сообщил он.

Мэр Краматорска отметил, что в основном люди возвращаются в город на машине по разным причинам: остаться, проверить жилье, собрать чемоданы, забрать вещи, выполнить какие-то просьбы соседей и т.д.

"Мы подсчитываем тенденцию возвращения в город разными методами: это и вывоз мусора, и анализы компаний, которые обслуживают многоэтажные здания. После прекращения обстрелов мы с операторами сотовой связи увидели увеличение активных мобильных симкарт - на 8500 тысяч больше, чем было до 5 мая. Предположим, что некоторые количество из них принадлежит военным, а у некоторых по несколько симкарт. Но согласно этому расчету, две недели назад у нас было 45 тысяч, а сейчас уже 50 тысяч человек", - прокомментировал Гончаренко.

Он добавил, что в городе два дня назад появилось топливо.

"У нас работает две коммерческие заправки. Цены на топливо состоянием на сегодняшнее утро такие: 95 - 68 за литр, 92 - 67 гривен за литр, газ - 45 гривен за литр, и дизельное топливо - 68 гривен за литр. Объемы топлива небольшие, но купить его уже можно. Также у нас работает много сетевых магазинов, аптек, банков, "Укрпочта". Люди обеспечены всем необходимым", - сообщил мэр.

Ранее мы писали, что британская разведка сообщает, что Россия прилагает значительные усилия в районе Изюма и Северодонецка, пытаясь добиться прорыва к Славянску и Краматорску.

Также мы рассказывали, что Славянск и Краматорск затянуло дымом из-за лесных пожаров.