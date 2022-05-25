На пике имени президента России Владимира Путина в горах Кыргызстана установили флаг Украины.

Об этом в Twitter сообщают очевидцы.

"Если в мире существует пик П*тина и украинский флаг, то их встреча неизбежна. Хулиганы какие-то занесли и повесили, понятия не имеем кто", - пишет автор видео в Twitter.

Пик Владимира Путина - горная вершина в Кыргызстане. Названа в честь президента РФ в 2011 году. Находится в горной системе Тянь-Шань на территории Чуйской области.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.