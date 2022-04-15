Сегодня утром в Скадовске Херсонской области военные РФ сняли флаги Украины со здания городского совета и флагштока в центре города и повесили свои триколоры.

Об этом на странице в Facebook сообщил Скадовский городской голова Александр Яковлев.

Он считает, что российские военные таким образом заявляют, что в дальнейшем несут полную ответственность за происходящее в городе.

"Скадовский горсовет не будет сотрудничать с оккупантами, поэтому с сегодняшнего дня ни один работник исполкома не будет работать в здании под вражеским флагом", - написал Яковлев.

Напомним, вчера над зданием администрации в Олешках Херсонской области вывесили флаг России.

Также мы писали, что в конце марта над горсоветом оккупированного россиянами Херсона подняли огромный флаг Украины.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.