Во вторник, 31 мая, в Украине идет 97-й день войны с Россией.

Продолжается штурм Северодонецка. Идут бои на Бахмутском и Славянском направлении. Военные РФ обстреливают Харьковскую, Сумскую область.

Ниже хроника новостей за 31 мая. Материал обновляется.

31 мая

09:09 Около полуночи противник совершил два пуска ракет с самолета по территории Белопольской громады, Сумской области. Самолет совершил пуски не пересекая границу Украины.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Сразу после ракетных ударов начался артобстрел территории громады.

Также в 3 утра с территории РФ была обстреляна Великописаревская громада. Было совершено около 10 ударов артиллерии.

В обоих случаях обошлось без жертв.

08:51 Помимо роста военных расходов на сто миллиардов евро, Германия собирается сделать свою армию самой большой в Евросоюзе.

"Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО", - сказал канцлер Олаф Шольц в интервью ряду изданий.

По его словам, это "значительно усилило бы" безопасность Германии и ее союзников.

Шольц уже давно пытается отбить обвинения в недостаточных поставках оружия Украине тем, что лучше Германия закупит оружие для собственной армии.

08:48 Последствия ночного удара по Славянску. На фотографиях - поврежденные жилые дома и школа.

08:39 По Славянску сегодня ночью нанесли ракетный удар. Задело здание школы и семь многоэтажек.

Трое человек погибло, шесть ранены, и эти данные пока не окончательные, заявил губернатор Павел Кириленко.

08:34 Новый глава Южной Осетии Алан Гаглоев отменил референдум о вхождении "республики" в состав России.

Он отменил указ о таком референдуме, который издал его предшественник Анатолий Бибилов, проигравший недавно выборы.

Судя по всему, эта идея была предвыборной технологией Бибилова. Которая не сработала.

Впрочем, новый президент тоже за присоединение к России, но хочет сперва провести консультации с Москвой.

Видимо также сыграл свою роль фактор Грузии, которая отказалась поддерживать санкции против России и занимает достаточно осторожную позицию в украинском конфликте.

Тбилиси считает Южную Осетию своей территорией, и референдум там обострил бы отношения Грузии с Россией.

08:13 Новые санкции ЕС, по данным Bloomberg, введут запрет на закупки танкерной нефти из России.

Трубопроводная ими не затрагивается. Для нее сделали "временное исключение". Насколько временное - неизвестно. Но в предыдущих черновиках проекта сроки не назывались. То есть, до принятия нового решения ЕС.

Также пока неизвестно, будет ли отсрочка по морским перевозкам нефти. Ранее говорилось, что эмбарго на танкеры заработает через 6-8 месяцев.

08:12 Глава комитета начальников штабов США Марк Милли дал короткое интервью телеканалу Fox News. Прозвучали интересные заявления по Украине.

1. Лучшим окончанием войны в Украине стали бы переговоры, уверен Милли.

"Я полагаю развязка посредством переговоров была бы логичным выбором", - заявил генерал. Но, по его мнению, "обе стороны должны прийти к этому выводу самостоятельно". "Как все закончится, это должны решать президент Зеленский и президент Путин".

По мнению Милли, альтернативой могут стать либо решительная победа одной из сторон, либо патовая ситуация.

Но, с учетом того, что переговоры глава генштаба США видит наиболее "логичным выбором", то "решительную победу" он относит либо в категорию недостижимого, либо нежелательного.

2. На востоке Украины идут "определяющие оперативные бои". Следующие недели окажут определяющее влияние на дальнейший ход событий.

3. США постоянно на контакте с Украиной для "управления рисками" и недопущения эскалации конфликта (видимо, речь о том, чтобы война не началась между Россией и странами НАТО).

Так Милли ответил на вопрос журналиста о том, что будет, если Киев применит поставляемые США вооружения по территории России.

08:11 По видео, которое публикуют кадыровцы из Северодонецка, западные блогеры определили геолокацию, где идут бои.

Это происходит в самом центре города, недалеко от Дворца культуры и парка Гоголя.

Место опознали по фитнес-клубу Good Zone, название которого попадает в кадр.

Ранее о том, что противник продвинулся в центр, заявлял губернатор Сергей Гайдай.

08:10 Сводка Генштаба на утро 31 мая. Ключевые моменты:

1. Была новая попытка вражеского штурма в районе Долгенького на границе Харьковской и Донецкой областей, противник понес потери и отошел.

2. Основные усилия противник сосредотачивает на установлении контроля над Северодонецком.

3. Помимо штурма населенных пунктов к северу от Попасной, россияне атаковали Покровское в 7 километрах к востоку от Бахмута.

4. Противник вчера штурмовал Доломитное к западу от Светлодарска. Через этот населенный пункт подходит еще старая линия разграничения на Донбассе. Южная часть поселка контролировалась все это время "ДНР".

Доломитное подводит к группировке ВСУ, расположенной к северу от Горловки.

08:09 Журналист "Голоса Америки" при Белом доме Миша Комадовский пишет, что США еще рассматривают вопрос поставок РСЗО в Украину.

"Системы MLRS остаются на рассмотрении, но ничего не обсуждается с возможностями дальнего удара (за пределами использования на поле боя)", - сообщил корреспондент со ссылкой на чиновников администрации Байдена.

Также эту тему затронул бывший посол в России Майкл Макфол, который сейчас сотрудничает с Банковой.

"Украина получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью, чем сейчас есть у украинцев, но не ракет, которые могут нанести удар вглубь России", - заявил он со ссылкой на информацию из Белого дома.

Ранее The Washington Post сообщала, что Штаты не будут поставлять Украине дальнобойные ракеты для установок залпового огня. По стандартным боеприпасам вопрос пока рассматривается.

Отметим, что пока никаких официальных заявлений по этому поводу Вашингтон еще не делал.

08:05 Оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей Украины перешли на российскую мобильную связь, а также интернет.

Об этом сообщил советник "главы Крыма" Аксенова Олег Крючков.

Вчера в России говорили, что на этих территориях пропала украинская мобильная связь.

08:00 Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны Европы согласовали шестой пакет санкций против России.

Во-первых, достигнуто соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС.

"Санкции сразу затронут 75% российского импорта нефти. А к концу года 90% ввозимой в Европу российской нефти будет запрещено", - сообщил Мишель.

Во-вторых, отключается SWIFT для "Сбербанка России", запрещаются еще три российских вещателя и вводятся персональные санкции на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.