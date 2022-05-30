Верховная Рада планирует завтра отправить в отставку уполномоченную ВР по правам человека Людмилу Денисову. Об этом она сама заявила во время пресс-конференции.

"По команде Офиса президента мне планируют объявить недоверие как Уполномоченному по правам человека", - отметила Денисова.

По ее словам, спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил, что подписи за отставку все еще собираются.

"Я общалась с председателем Верховной рады Украины, который является председателем того органа, который избирает или увольняет уполномоченного. Я получила ответ, что вопрос на рассмотрении, и собираются подписи. Результат неизвестен", - пояснила Денисова.

Тем временем, как сообщила на своей странице в Facebook глава правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик, партия "Слуга народа" уже нашла кандидатуры на смену Денисовой.

По данным правозащитницы, место Денисовой могут занять депутаты от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, Александр Качура или Николай Тищенко.

"Завтра в ВР планируется переворот. "Слуги" хотят снять омбудсмана Людмилу Денисову. На ее место будут предлагать Марьяну Безуглую. Остальные два кандидата - Александр Качура и Николай Тищенко", - написала Печончик.

Она считает, что к самой Денисовой и ее компетентности правозащитники имеют "кучу вопросов".

"Но то, что запланировано на завтра - это чистый произвол и вытирание ног об институте Уполномоченного ВР по правам человека", - заявила правозащитница.

Денисова была назначена на свою должность ещё при Порошенко и считается креатурой экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.

Скриншот: Facebook/Тетяна Печончик

Источники "Страны" подтверждают, что уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову собираются уволить решением Рады.

"Да, есть такая история. К ней действительно много претензий, но не хочется разводить "зраду" во время войны. Скажу коротко: голосов за ее отставку хватит", - рассказал источник.

Одним из возможных кандидатов на эту должность называют депутата фракции "Слуга народа" Николая Тищенко.

Сам Николай Тищенко в комментарии "Стране" не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

"Я вообще впервые об этом слышу. Ко мне сегодня уже обращались с этим вопросом, но пока у меня такой информации нет. Насчёт возможных кандидатов, я уверен, что президенту виднее, и он выберет лучшего представителя, который будет отстаивать интересы каждого украинца, несмотря на сложную ситуацию в государстве", - сообщил Тищенко.

В тоже время, нардеп считает, что Денисова "не чувствует реальности".

"Эти изменения нужно было сделать ещё три года назад. Госпожа Денисова немного заигралась в личности и вообще не чувствует сегодняшней реальности. Она не чувствует того нерва и не чувствует, что главное - не ее личные ощущения, а отстаивание интересов государственности. Госпожа Денисова немного не понимает, что происходит сегодня в стране", - считает Николай.

Ещё один вероятный кандидат на должность омбудсмена вместо Денисовой – депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура, – в комментарии "Стране" также философски ответил на вопрос о своем возможном назначении.

"Думаю, более корректно дискутировать что-то на эту тему следует после принятия соответствующего решения ВР. Быть омбудсменом в стране, которая воюет - тяжёлая ноша", - сказал "Стране" Качура.

Телефон Марьяны Безуглой, которую также называют одним из претендентов на важный посты, был отключен.

Ранее "Страна" писала, что фракция "Народный фронт" хочет замкнуть на себе контроль над соблюдением прав человека, заменив Валерию Лутковскую.

Позже стало известно, что в Раде отказались выбирать омбудсмена тайным голосованием.