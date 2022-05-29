Президент Владимир Зеленский во время сегодняшней поездки в Харьков уволил начальника СБУ Харьковской области Романа Дудина.

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

"Я приехал, разобрался, уволил главу Службы безопасности Украины Харьковской области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят", – заявил президент.

Роман Дудин возглавлял СБУ Харьковской области с марта 2020 года. Его назначили на эту должность вместо Николая Найдыча.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский назначил нового главу войск территориальной обороны.

Также "Страна" сообщала, что в новом видео Зеленский обратился к Киеву, Харькову, Кривому Рогу и Северодонецку.

Война в Украине продолжается уже 95-й день. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.

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