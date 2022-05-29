"Не работал на защиту города и думал только о себе". Зеленский уволил главу СБУ Харьковской области
Президент Владимир Зеленский во время сегодняшней поездки в Харьков уволил начальника СБУ Харьковской области Романа Дудина.
Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.
"Я приехал, разобрался, уволил главу Службы безопасности Украины Харьковской области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят", – заявил президент.
Роман Дудин возглавлял СБУ Харьковской области с марта 2020 года. Его назначили на эту должность вместо Николая Найдыча.
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский назначил нового главу войск территориальной обороны.
Также "Страна" сообщала, что в новом видео Зеленский обратился к Киеву, Харькову, Кривому Рогу и Северодонецку.
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