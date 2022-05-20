Алексей Кулеба возвращается на должность главы Киевской областной администрации. А занимавший ее Александр Павлюк будет уволен.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его информации, соответствующие кадровые перестановки утвердило правительство.

Судя по всему, они связаны с тем, что боевые действия в Киевской области больше не ведутся.

Напомним, что Александр Павлюк до 15 марта был командующим ООС. Его назначили главой КОВА, чтобы отбить атаку россиян от Киева. Тогда сообщалось, что уволенный Кулеба "будет помогать военному руководству". Теперь он возвращается на должность.

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