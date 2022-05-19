Россия за последние недели уволила несколько военачальников, которые, как считается, плохо действовали на начальных этапах вторжения в Украину.

Об этом сообщает британская разведка, ее сводка опубликована в Twitter Минобороны Британии.

Генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший элитной 1-й гвардейской танковой армией, отстранен за неспособность захватить Харьков.

Вице-адмирал Игорь Осипов, который командовал Черноморским флотом России, также, вероятно, был отстранен от должности после затопления крейсера "Москва" в апреле.

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов, вероятно, остается на своем посту, но неясно, сохраняет ли он доверие президента Владимира Путина.

"Культура поиска козлов отпущения, вероятно, распространена в российской военной системе и системе безопасности. Многие официальные лица, причастные к вторжению в Украину, вероятно, будут все больше отвлекаться на попытки избежать личной вины за оперативные неудачи России", - говорится в сообщении.

Британцы полагают, что поиск виноватых продолжится и он ослабит в целом военные усилия России в Украине - из-за страха военных проявлять инициативу.

Ранее британская разведка рассказывала, что Россия теряет много офицеров на войне, потому что выдвигает их командовать с передовой.

А британская газета The Guardian писала, что Путин лично командует российскими войсками на Донбассе.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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