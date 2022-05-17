Офис генпрокурора Украины сообщил замкомандиру Черноморского флота РФ и командиру бригады о подозрении из-за подрыва дамбы Северо-Крымского канала. ПО данным следствия, подозреваемые руководили подрывом дамбы.

Об этом сообщает Генпрокуратура.

"Заместитель командующего ЧФ руководил незаконными действиями захватчиков на этом гражданском объекте, который относится к критической инфраструктуре и снабжает водой население, а также орошение полей в регионе. В свою очередь, полковник командир бригады непосредственно руководил подчиненными ему солдатами, взорвавшими канал в нескольких местах", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в международный розыск.

Напомним, в первый день войны, 24 февраля, российские войска захватили Каховскую гидроэлектростанцию и добрались до дамбы, которая перекрывала доступ днепровской воды в Северо-Крымский канал (СКК).

Уже 26 февраля российские солдаты подорвали дамбу и вода устремилась в канал, а 3 марта российские СМИ сообщили, что днепровская вода самотеком дошла до Армянска.

В конце марта в Крыму заявили, что Северо-Крымский канал полностью заполнился водой.

Тем временем война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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