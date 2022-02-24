"Глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что технические решения для пуска днепровской воды в Северо-Крымский канал будут приняты 25 февраля.

Об этом Сергей Аксенов сообщил в эфире телеканала "Крым-24" в четверг, 24 февраля.

По словам Аксенова, канал готов к тому, чтобы принять воду.

"Там нужна ручная регулировка, чтобы напор на старте был не слишком сильный, чтобы нас не размыло. Поэтому завтра с утра все решения технические будут приняты. Сделать это возможно в течение одного дня. Соответственно, воду в канал принять мы можем, технически мы готовы, насосные станции готовы", - рассказал Сергей Аксенов.

Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил во время брифинга, что российские войска перешли через Крымский перешеек и развивают наступление в двух направлениях - на Мелитополь и на Херсон.

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