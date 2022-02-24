Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил захват россиянами аэропорта в Гостомеле, который находится в 10 км от Киева.

По его словам, украинские подразделения Вооруженных Сил после сильных боев потеряли контроль над аэропортом "Антонов".

Это важная новость с точки зрения развития ситуации. Особенно с учётом того, что час назад из Пскова (там где базируется воздушно-десантная дивизия) вылетело 18 самолётов Ил-76МД.

Напомним, вечером в Минобороны сообщали, что в аэропорту Гостомеля высадился российский десант, его накрыла артиллерия. По данным ведомства, бригада быстрого реагирования Нацгвардии дала бой, были сбиты 3 вертолета из 34. В то же время работала российская штурмовая авиация и истребители.

Как писала "Страна", российские войска захватили Чернобыльскую АЭС и два села в Луганской области.

Подробнее обо всём, как развивались события сегодняшнего дня - читайте в обновляемом репортаже - "Путин объявил о "военной операции" в Украине. Рада ввела военное положение".