Экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил "Стране", что сегодня, после двух неудачных попыток, ему удалось выехать из Украины.

"Погранслужба проверила свидетельства о рождении моих детей, которые изъяла у меня в прошлый раз, когда я хотел выехать. Они проверили их на подлинность и я смог выехать. Это значит, что и в прошлые разы у меня были все законные основания на выезд. Сегодня уже никаких претензий ко мне не было", - сообщил Рябошапка.

По его словам, он обязательно вернётся в Украину.

"Моей маме нужно сделать операцию, поэтому я буду с ней. В Украину вернусь сразу после того, как справлюсь со своими семейными делами", — сказал экс-генпрокурор.

Напомним, что военнообязанные во время военного положения не имеют права покидать страну. В основном это мужчины. Исключение сделали для людей с инвалидностью, а также еще некоторых категорий граждан, о которых мы рассказывали тут.

Отметим, что после начала войны, Руслан Рябошапка уже два раза - в середине марта и в начале мая.

Оба раза у него ничего не получилось, после первой попытки бывшему генпрокурору даже вручили повестку в армию.