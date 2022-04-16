Экс-генпрокурору Рябошапке, который раньше хотел выехать из Украины, вручили повестку. Фото
Экс-генпрокурору Руслану Рябошапке вручена повестка в армию. Соответствующие фото попали в распоряжение "Страны".
Судя по информации в повестке Рябошапка находится сейчас на Закарпатье.
Напомним, что после начала войны, Рябошапка пытался покинуть Украину, но пограничники его не пропустили. Как основание отъезда он указал наличие трех детей, но поскольку с ним их не было, то украинские пограничники Рябошапку из страны не выпустили, пишет нардеп Максим Бужанский.
Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.