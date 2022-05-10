Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка снова пытается пересечь границу и выехать из Украины, несмотря на то, что после прошлого раза он получил повестку в военкомат.

Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на свои источники в Государственной пограничной службе Украины.

Сейчас он пытается проехать в Румынию на автомобиле через пункт пропуска Дяково на Закарпатье.

Напомним, что военнообязанные во время военного положения не имеют права покидать страну. В основном это мужчины. Исключение сделали для людей с инвалидностью, а также еще некоторых категорий граждан, о которых мы рассказывали тут.

Отметим, что после начала войны, Руслан Рябошапка уже один раз, в середине марта, пытался покинуть Украину, но пограничники его не пропустили. Тогда бывший генпрокурор намеревался уехать из страны через пункт пропуска Косино, но не смог. Как основание отъезда он указал наличие трех детей, но поскольку с ним их не было, то украинские пограничники Рябошапку из страны не выпустили.

После этого бывшему генпрокурору вручили повестку в армию.