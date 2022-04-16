Экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что ему сегодня вручили повестку. Также он рассказал, что после ее получения он сразу отправился в военкомат.

Об этом Рябошапка рассказал "Стране".

"Мы просто вышли поесть со знакомым. А там было две машины, много странных бородатых мужчин в спортивных костюмах и человек из военкомата. И не просто повестка, а с требованием прибыть в военкомат через час. Я взял повестку и поехал в военкомат", - сообщил Рябошапка.

Он также рассказал детали своей поездки.

"Я быстро поел и реально побежал, потому что сказали, мол, если опоздаете - подадим в розыск. В военкомате дал ответы на все вопросы. Выяснилось, что я не подлежу мобилизации, потому что у меня трое малолетних детей на удержании. Разобрались, все вежливо", - сообщил Рябошапка.

Кроме этого, Руслан Рябошапка называет ситуацию с вручением повестки "разборками с политическими оппонентами во время войны".

"У меня нет доказательств от кого это шло. Возможно, это от каких-то клерков, которые хотят понравится власти: "смотрите, мы такое сделали, лояльны к вам, дайте нам конфетку или сохраните на должности", а может, это и сверху шло. Не хочется говорить без доказательств. Но это плохая политическая история - разборки с политическими оппонентами во время войны. Это плохо", - сказал он.

Также экс-генпрокурор сообщил, чем занимается во время войны.

"Я занимаюсь реформой сектора правосудия в других странах. Я консультирую международные организации. Плюс, занимаюсь всем, что связано с гуманитаркой. Не только для военных, но и помощь для детей. Нам удалось с американцами найти возможность доставить лекарства для детей. На днях планирую поехать в Киев", - рассказал Рябошапка.

Напомним, что после начала войны, Рябошапка пытался покинуть Украину, но пограничники его не пропустили. Как основание отъезда он указал наличие трех детей, но поскольку с ним их не было, то украинские пограничники Рябошапку из страны не выпустили, о чем написал нардеп Максим Бужанский.

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