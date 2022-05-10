Экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в комментарии "Стране" рассказал, что пограничники не выпустили его из страны, когда он пытался выехать через погранпункт Дяково.

"У меня есть основания для выезда, потому что у меня трое малолетних детей. Я не видел свою семью три месяца, а моей маме ещё два месяца назад нужно было делать операцию. Я предоставил пограничникам оригиналы свидетельств о рождении, которые соответствовали всем законным требованиям. На документах был апостиль (это один из правовых режимов признания юридической силы украинских документов, которые будут использоваться за рубежом - Ред.), перевод и апостиль на переводе. Оснований отказать мне не было", - сообщил он.

Также он рассказал, как пограничники аргументировали отказ.

"Они изъяли свидетельства о рождении и будут под микроскопом изучать, соответствует ли действительности печать Страсбургской мэрии на свидетельстве о рождении, которую заверили в апелляционном суде города Кольмаро в Эльзасе, компетентном заверять такие документы. Пограничники превысили свои полномочия, потому что проверить подлинность этих документов может только французский суд. И он уже это проверил, поставив печать на документах, которые выдала французская мэрия. Пока неизвестно, сколько ждать эти документы обратно, потому что пограничники и сами не знают. Но ничего, буду заниматься этим вопросом", - сказал Рябошапка.

Ранее Рябошапка уже пытался в марте покинуть территорию Украины на основании того, что у него трое детей.

Но пограничники его не пропустили, мотивировав тем, что, по правилам, дети должны быть с ним.

После этого бывшему генпрокурору вручили повестку в армию.

Тем временем война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.