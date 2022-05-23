Руководство НАК "Нафтогаз Украины" решило уволить генерального директора "Укртранснафты" Николая Гавриленко, который занимал пост почти два года - с лета 2020.

Об этом сообщает журналист Юрий Дощатов в Facebook.

По словам журналиста, вместо Гавриленко "Нефтегаз" предлагает назначить руководителем Владимира Цепенду - начальника управления закупок "Укртрансгаза".

Причина увольнения - Гавриленко не обеспечил реверс нефтепродуктов из Венгрии.

"Немного странно - сами же представители правительства заявляли что топлива для импорта в той же Венгрии физически нет!", - удивляется журналист, комментируя эту новость.

Скришот: Facebook/Юрий Дощатов

Напомним, что Нафтогазом руководит Юрий Витренко - его оставили на этой должности еще на год, хотя срок полномочий Витренко истекал 29 апреля.

Также мы писали, что руководство "Нафтогаза" получило 911 млн гривен зарплаты и премий за 2021 год. На человека в среднем получается по 3,75 млн гривен в месяц. Сумма выплат разделилась между 20 людьми - 5 членами правления и 15 директорами. В среднем получается по 45 млн гривен на человека в год, то есть по 3,75 млн в месяц.