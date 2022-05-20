Руководство "Нафтогаза" получило за 2021 год почти миллиард гривен зарплат и премий
Руководство "Нафтогаза" получило 911 млн гривен зарплаты и премий за 2021 год. На человека в среднем получается по 3,75 млн гривен в месяц.
Об этом говорится в финансовом отчете компании.
Сумма выплат разделилась между 20 людьми - 5 членами правления и 15 директорами. В среднем получается по 45 млн гривен на человека в год, то есть по 3,75 млн в месяц.
"Ведущий управленческий персонал в течение 2021 года состоял в среднем из 5 членов правления и 15 директоров. Компенсация ведущему управленческому персоналу, включена в состав расходов на сбыт, общих и административных расходов, включала заработную плату и дополнительные текущие премии и составила 911 миллионов гривен", - говорится в документе.
Отметим, что в 2020 году компенсации управленческому персоналу "Нафтогаза" составляли 672 млн гривен. Тогда управленческий персонал Нафтогаза состоял из 5 членов правления и 12 директоров.
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