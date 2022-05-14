Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Нигерии и Камеруне Валерия Кирдоду. Он неэффективно выполнял свои обязанности.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига.

По словам Сибиги, во время войны послы должны быть вдвойне более эффективными, неутомимыми и самоотверженными ради Украины. В то же время важно и то, чтобы от их работы был результат.

"Не справляешься, не держишь фронт - бегом домой. Особенно, если еще и позоришь "честь мундира". Очередное кадровое решение президента отозвать посла, который не понимает вызовов, ситуации и просто "протирает штаны". Дальше не хочу характеризовать - пусть объективные оценки дает прямое руководство. Это еще одно свидетельство для тех, кто думает отсидеться, что "Центр все видит", – подчеркнул Сибига.

Скриншот: Facebook/Andrij Sybiha

Ранее "Страна" писала, что Зеленский уволил Андрея Ляховича с должности советника - уполномоченного президента по вопросам взаимодействия с общественными и добровольческими формированиями, участвующими в обеспечении национальной безопасности по неуказанной причине.

Также президент уволил послов в Грузии и Марокко за плохую работу по борьбе с РФ.