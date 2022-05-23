Сотрудник российского представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев ушел в отставку из-за войны в Украине. Он раскритиковал российский МИД и заявил, что ему никогда не было так стыдно за свою страну и работу.

Заявление об уходе опубликовал в Twitter правозащитник и исполнительный директор UN Watch Гилель Нойер.

Фото: Twitter/Hillel Neue

"Развязанная Путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром, - не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа России", - говорится в заявлении.

По словам Бондарева, МИД РФ больше не занимается дипломатией, а "сеет ложь, разжигаение и войну". Он рассказал, что служил дипломатом два десятка дет.

"К сожалению, все эти двадцать лет уровень лжи и непрофессионализма в работе МИД все время возрастал", - заявил дипломат.



Бондарев стал первым российским кадровым дипломатом, официально заявившем о своей отставке из-за войны. МИД её пока не комментировал.



Дипломат занимал в постоянном представительстве должность советника и был на дипслужбе 20 лет.

Скриншот: Twitter/Hillel Neue

Ранее "Страна" писала, что в РФ сразу пять российских губернаторов объявили об отставке.

Также мы рассказывали, что в одной из школ в Дагестане во время линейки в честь последнего звонка ученица внезапно взяла микрофон и призвала Россию остановить войну в Украине и обозвала президента РФ Владимира Путина.