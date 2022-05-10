Сразу пять российских губернаторов объявили об уходе в один день. Об этом сообщают российские СМИ.

Сначала об уходе объявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Затем - губернатор Кировской области Игорь Васильев, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что доработает до конца срока, но в выборах губернатора осенью 2022 года участвовать не будет.

"Любопытно, что еще в январе российские "Ведомости" сообщали, что должности в первом квартале могут потерять девять губернаторов, к которым накопились претензии из Кремля (в том числе и те, кто подал в отставку сегодня). Не исключено, что начало войны отсрочило этот процесс. И к нему вернулись лишь сейчас", - анализирует Телеграм-канал "Политика Страны".

65-летний Жвачкин считается одним из самых взрослых губернаторов в России. Он занимал эту должность с 17 марта 2012 года. До этого он работал в структурах "Газпрома".

Губернатору Кировской области Игорю Васильеву 60 лет. Он стал исполняющим обязанности губернатора в июле 2016 года. В своем телеграм-канале он написал, что уволился "в связи с приближением окончания срока полномочий" и собирается "продолжить работу на федеральном уровне". Ранее Васильев возглавлял Росреестр.

63-летний глава Марий Эл Александр Евстифеев занимал с сентября 2017 года.

Большинство губернаторов написали, что Путин поддержал их решение об отставке.

Как писала "Страна", в конце марта ВСУ уничтожили российский десантный корабль "Саратов" в порту Бердянска ударом ракеты "Точка У". А в середине апреля украинские десантники уничтожили элитную бригаду из Томска.

Тем временем война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.