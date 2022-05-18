РФ объявила персонами нон грата 34 сотрудника посольства Франции и приняла решение выслать 24 итальянских дипломатов и 27 сотрудников дипломатического представительства Испании в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из этих стран.

В МИД РФ заявили, что Париж, который ранее отозвал своих дипломатов, "нанес серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству".

Россияне вызвали "на ковер" посла Франции в Москве Пьера Леви. Ему объявили решительный протест в связи "с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей". Дипломатам вручили ноту и дали две недели, чтобы те выехать из страны.

Кроме того, в течение семи суток Россию должны покинуть 27 испанских дипломатов. Испанскому послу в Москве РФ уже доложила об этом.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о высылке 24 сотрудников итальянских дипломатических учреждений. Для этого в российское ведомство вызвали итальянского посла Джорджо Стараче.

Напомним, страны Евросоюза начали массово высылать российских дипломатов после сообщений о массовых убийствах в Буче. 4 апреля о высылке дипломатов заявили Франция, Германия и Литва, также выслала дипломатов Италия, Швеция, Дания, Испания. Чуть позже присоединилась Австрия.

Также Хорватия вслед за остальными европейскими странами приняла решение выслать почти два десятка российских дипломатов.