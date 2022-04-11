В Хорватии высылают из страны 18 российских дипломатов и 6 работников персонала дипмиссии.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Хорватии.

"Послу России была вручена нота, информирующая Россию о том, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях Хорватия решила сократить численность дипломатического и административного персонала в посольстве России в Загребе до уровня посольства Хорватии в Москве. В ноте содержится просьба о выезде из Хорватии 18 дипломатов и шести сотрудников административного аппарата посольства России (всего 24 сотрудника)", - сообщили в хорватском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, страны Евросоюза начали массово высылать российских дипломатов после сообщений о массовых убийствах в Буче. 4 апреля о высылке дипломатов заявили Франция, Германия и Литва, также выслала дипломатов Италия, Швеция, Дания, Испания. Чуть позже присоединилась Австрия. Всего страны Европы отправили назад в Россию уже более 250 работников дипмиссий.