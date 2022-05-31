В Полтавской области Котелевский райсуд вынес приговор российским военным Александру Бобыкину и Александру Иванову, которых обвиняют в обстрелах Харьковщины из "Градов". Их признали виновными и приговорили к 11 годам и 6 месяцам тюрьмы.

Об этом сообщает "Суспильне".

По версии следствия, сначала они атаковали с российской, а затем и с украинской территории. Что привело к разрушению гражданской инфраструктуры, жилых домов и лицея.

Обвиняемые отрицать свою вину не стали.

Это второе дело по российским военнослужащим, попавшим в плен после вторжения РФ 24 февраля.

Также мы писали, что первым подсудимым из-за вторжения стал россиянин Вадим Шишимарин. Его обвиняли в убийстве мирного жителя. Он признал вину.

За убийство мирного жителя суд приговорил Шишимарина к пожизненному заключению.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.