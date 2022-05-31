Британская разведка опубликовала свежий отчет по ситуации в Украине и посвятила его ситуации в Северодонецке, где бои идут уже внутри города, а также обстановке в Луганской и Донецкой областях в целом.

Сводка обнародована в Twitter-аккаунте Министерства обороны Британии.

Ключевое из сводки британской разведки:

Захват Россией Лимана поддерживает ее основные оперативные усилия по окружению Северодонецка и закрытию котла вокруг украинских сил в Луганской области;

На окраинах Северодонецка идут уличные бои, продолжаются сильные обстрелы;

Россия добилась больших локальных успехов, чем раньше, за счет сосредоточения сил и огня на относительно небольшой территории. Это вынуждает Россию идти на риск в других местах на оккупированной территории;

Политическая цель России, вероятно, состоит в полной оккупации территории Донецкой и Луганской областей. Для этого России необходимо обеспечить дальнейшие сложные оперативные цели за пределами Северодонецка, включая ключевой город Краматорск и магистральную дорогу М04 Днепр-Донецк.

Напомним, Гайдай сообщал, что в Северодонецке продолжаются бои, ситуация в городе очень тяжелая.

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.