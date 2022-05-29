Луганские Telegram-каналы утверждают, что прямо в центре Луганска система противовоздушной обороны города сбила ракету.

Они публикуют видео из центра города, где в небе видна очень длинная белая воздушная полоса.

Война в Украине продолжается уже 95-й день. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.

Мы подвели итоги 94-го дня войны. Главные новости с фронта идут из Северодонецка. Противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Президент Байден даст Украине РСЗО, Шольц и Макрон звонили Путину.

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Ниже публикуется свежий выпуск блога "Ясно. Понятно" Олеси Медведевой.