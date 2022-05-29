В Луганске утверждают, что местная ПВО сбила ракету над центром города. Видео
Луганские Telegram-каналы утверждают, что прямо в центре Луганска система противовоздушной обороны города сбила ракету.
Они публикуют видео из центра города, где в небе видна очень длинная белая воздушная полоса.
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