Сегодня ночью мадридский футбольный клуб "Реал" стал обладателем кубка Лиги чемпионов, забив гол в ворота британского "Ливерпуля".

Во время матча в прямом эфире украинский комментатор, президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк выдал матерный спич о войне в Украине.

"Наши ребята – самая сильная армия по духу! Я это говорил и говорю. Еще немножко подождать, когда нам дадут оружие западные партнеры... Я думаю, что мы такой п**** россиянам дадим, что они пойдут на край географии, б****, и вообще забудут, что такое Украина!" – заявил Поворознюк.

Ранее мы писали, что в субботу в Париже со скандалом и опозданием начался финальный матч Лиги чемпионов, в котором на поле вышли английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал".

Толпы фанатов штурмовали стадион "Стад де Франс". На его территорию проникли 15 тысяч болельщиков без билетов, после чего те, у кого они были, не смогли попасть на свои места. В итоге началась давка, разгневанные зрители пошли на штурм стадиона, а полиция начала применять слезоточивый газ.

Финал Лиги чемпионов должен был состояться в Санкт-Петербурге, но из-за вторжения в Украину Россию лишили такого права. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял такое решение в день начала войны - 24 февраля. Тогда в качестве новой площадки для проведения финала рассматривались Мюнхен (Германия), Рим (Италия), Париж (Франция), Амстердам (Нидерланды), а также Барселона (Испания). В итоге игру принял Париж.