УЕФА решил перенести финал Лиги Чемпионов из Петербурга из-за ситуации в Украине. Об этом стало известно в четверг, 24 февраля. Об этом сообщает издание Associated Press.

Накануне появилась информация о том, что рассматриваются пять городов из пяти разных стран, готовые принять решающий матч главного европейского футбольного турнира. Это Мюнхен (Германия), Рим (Италия), Париж (Франция), Амстердам (Нидерланды), а также Барселона (Испания).

Бывший министр спорта Великобритании Трейси Крауч заявила BBC Sport, что УЕФА должна "немедленно" перенести финал.

Руководящий орган европейского футбола оценивает всю ситуацию, прежде чем принять решение по этому вопросу, но он собирается в короткие сроки подыскать новое место проведения уже третий год подряд. Последние два финала Лиги чемпионов были сыграны в Португалии из-за проблем, связанных с Covid-19.

"Учитывая осуждение британцами и европейцами действий России в Украине, УЕФА должна немедленно перенести финал Лиги чемпионов со стадиона "Газпрома", — добавила Крауч.

Напомним, Санкт-Петербург использовался как место проведения ряда матчей отложенного летом прошлого года турнира Евро-2020. Ранее мэр Лондона Садик Хан предложил провести предстоящий финал Лиги чемпионов сезона в Англии вместо Петербурга.

Напомним, что еще 2 дня назад, когда Россия признала "ДНР" и "ЛНР" УЕФА не было намерено переносить финал Лиги чемпионов из Петербурга. Об этом заявлял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Однако здесь также ранее заявили, что будут сотрудничать с ЕС и придерживаться любых санкций в отношении России. Сегодня, 24 февраля, Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине, а Верховная Рада ввела военное положение.