Украинские футбольные команды теперь будут разводить не только с российскими, но и белорусскими командами. Ограничения введены до дальнейшего оповещения.

О таком решении сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций.

Разводить команды начнут уже в ближайших жеребьевках соревнований под эгидой УЕФА.

Напомним, что украинские и российские команды разводят в жеребьевках, начиная с 2014 года.

Также еще 3 марта УЕФА запретила проводить официальные международные матчи на территории Беларуси из-за содействии России в ее вторжении в Украину.

А сборную России по футболу отстранили от участия во всех турнирах.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.