Сборная Украины по футболу провела первый матч в 2022 году в рамках подготовки к матчам плей-офф за выход на чемпионат мира.

В товарищеском матче в Менхенгладбахе команда обыграла местную "Боруссию" со счетом 2:1.

В этом матче сборная Украины играла исключительно футболистами, представляющими клубы Украинской Премьер-лиги – легионеры присоединятся к команде после завершения клубного сезона.

Украинские футболисты были одеты в специальные футболки, на которых указаны населенные пункты, пострадавшие в результате военной агрессии России.

Также перед началом матча игроки выстроились с баннером STOP WAR, а в центральном круге нарисовали пацифик - международный символ мира, разоружения, антивоенного и антиядерного движения.

При этом для украинцев вход на стадион "Боруссия Парк" сегодня был свободным, а главным арбитром поединка в первом тайме стал временно работающий в Германии украинец Денис Шурман.

Голы: Носс, 14 — Мудрик, 9, Пихалёнок, 82

Боруссия М: Зоммер – Фридрих, Гинтер, Эльведи – Гофманн, Скалли, Райтц, Геррманн – Носс, Штиндль – Плеа.

Боруссия М (второй тайм): Зиппель – Лайнер, Скалли, Эльведи (Мюсель, 68), Бенсебайни, Нетц – Райц, Коне, Нойгаус – Эмболо, Беннеттс.

Украина: Бущан (Резник, 46) — Конопля (Попов, 46), Забарный, Матвиенко (Бондарь, 46), Караваев — Сидорчук, Степаненко (Пихалёнок, 74) — Мудрик (Булеца, 69), Буяльский, Шапаренко (Сирота, 7) ) — Беседин (Гармаш, 70).

Ранее мы публиковали видео, как легендарный футболист Андрей Шевченко не смог сдержать слезы в прямом эфире, когда говорил об Украине.