Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко не смог сдержать слезы, рассказывая в интервью итальянскому каналу Mediaset о войне в Украине.

Об этом свидетельствует соответствующий видеоролик.

Во время эфира из-за нахлынувших эмоций Шевченко был вынужден сделать паузу.

По словам легендарного футболиста, в начале войны он много плакал и испытывал стресс. Заниматься тренерской деятельностью Шевченко не планирует до тех пор, пока в Украине не наступит мир.

"На данный момент я сосредоточен только на проектах, которые могут помочь моей стране в войне. Я надеюсь, что мир и люди вскоре смогут вернуться в свои дома. Только тогда я смогу подумать о желании вернуться к футболу", - сказал спортсмен.

Шевченко рассказал, что активно помогает своим соотечественникам. Он закупил крупную партию медикаментов для украинцев на сумму 400 тысяч евро, а также предоставит убежище в своем доме в Лондоне двум женщинам, которые приедут из Украины с детьми.

Ранее мы писали, что Андрей Шевченко намерен вместе с компаньонами купить контрольный пакет акций футбольного клуба "Пескара".