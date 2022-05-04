Украинский футболист и тренер Андрей Шевченко намерен вместе с компаньонами купить контрольный пакет акций футбольного клуба "Пескара".

Об этом сообщает CalcioMercato со ссылкой на источники.

По информации собеседника издания, Андрей Шевченко совместно с итальянскими предпринимателями намерен приобрести контрольный пакет акций команды. Сам же Шевченко станет президентом клуба.

"Пескара" в нынешнем сезоне заняла в группе В Серии С, третьего по силе итальянского дивизиона, пятое место. Теперь клуб сыграет в переходном турнире за право выступать в Серии В.

Напомним, что после увольнения из сборной Украины Андрей Шевченко перешел работать в итальянский клуб "Дженоа". Однако спустя два месяца его уволили после матча кубка Италии с "Миланом" на "Сан-Сиро", в котором команда "Дженоа" проиграла со счетом 1:3.

За досрочное расторжение контракта с "Дженоа" Андрей Шевченко должен был получить 20 миллионов евро.

Вместе с тем, клуб "Дженоа" оставил его на контракте, чтобы не платить астрономические отступные.

После истории с увольнением СМИ писали, что Шевченко возглавит сборную Польши. Однако эту информацию опровергли.