Итальянские СМИ пишут о том, что новым главным тренером ФК "Дженоа" может стать Бруно Лаббадиа. По мнению журналистов, если не произойдет каких-либо непредвиденных обстоятельств, то именно 55-летний немецкий специалист станет новым главным тренером "Дженоа" вместо Андрея Шевченко.

Об этом сообщает издание CalcioMercato.com.

Итальянские журналисты пишут, что Лаббадиа без работы находится с января 2021 года после того, как покинул берлинский ФК "Герта". До этого Бруно работал в "Вольфсбурге", "Штутгарте", "Гамбурге", Байере 04" и с другими немецкими командами.

Напомним, итальянский футбольный клуб "Дженоа" заявили, что Андрей Шевченко освобожден с поста главного тренера. В организации публично поблагодарили тренера и его помощников за проделанную работу. Кроме того, ранее "Страна" уже писала о том, что экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и ФК "Дженоа" ранее обсуждали досрочное расторжение контракта, за которое он должен получить 20 миллионов евро.

Мы также сообщали о том, что экс-главный тренер сборной Украины, а теперь уже и бывший наставник ФК "Дженоа", по футболу Андрей Шевченко заразился коронавирусом в конце декабря 2021 года.