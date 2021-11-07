Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко стал главным тренером итальянского футбольного клуба "Дженоа". Украинский специалист подпишет контракт до 2024 года и будет получать в "Дженоа" € 2 млн в год плюс бонусы.

Об этом сообщает Сhampionat.

Пресс-служба "грифонов" опубликовала эмодзи с флагом Украины на своей официальной странице в Twitter. Шевченко сделал репост этой записи, добавив эмодзи с клубными цветами "Дженоа" и тем самым подтвердив, что речь идет именно о его назначении.

Ранее сообщалось, что помощником Шевченко в клубе станет Мауро Тассотти. Прошлым наставником "грифонов" был Давиде Баллардини.

Напомним, Шевченко ранее ушел с поста тренера сборной Украины после завершения срока контракта. Причиной, по данным СМИ, стал финансовый вопрос. В УАФ, по информации журналистов, предложили его штабу 1,5 миллиона долларов, а Шевченко якобы просил три. Глава УАФ Андрей Павелко не стал обсуждать с ним вопрос продления контракта. После ухода Шевченко пост главного тренера сборной Украины занял Александр Петраков.

Также "Страна" писала, что в октябре ходили слухи касательно нового места работы Шевченко. Тогда прогнозировали, что украинец возглавит шотландский "Селтик".