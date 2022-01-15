Итальянский футбольный клуб "Дженоа" заявили, что Андрей Шевченко освобожден с поста главного тренера. В организации публично поблагодарили тренера и его помощников за проделанную работу.

Об этом пресс-служба ФК "Дженоа" написала в Twitter.

"Сообщаем, что тренер Андрей Шевченко освобожден от занимаемой должности. Клуб благодарит тренера и его сотрудников за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы", - говорится в сообщении.

Пост главного тренера "Дженоа" Шевченко занял 7 ноября. Начиная с того времени, его команда так и не смогла выиграть ни одну из девяти игр национального первенства. Кроме того, шесть встреч в Серии А завершились поражениями. Три матча - вничью.

Ранее "Страна" писала о событии, когда "Дженоа" Андрея Шевченко не сумел обыграть старую команду Роберто Де Дзербит "Венеции".

Единственные три очка Шевченко смог взять в 1/16 финала Кубка Италии, где победил "Салернитану".

В турнирной таблице "Дженоа" занимает предпоследнее место и отстает на пять очков от "Венеции", которая находится на спасительной 17-й позиции.

Кроме того, ранее "Страна" уже писала о том, что экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и ФК "Дженоа" ранее обсуждали досрочное расторжение контракта, за которое он должен получить 20 миллионов евро.

Напомним, мы также писали о том, как Андрей Шевченко провел первую тренировку в должности главного тренера итальянского футбольного клуба "Дженоа". Уроки украинского наставника, которые стартовали в ноябре 2021 года можно посмотреть в этом материале.