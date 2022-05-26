Нардепы от "Слуги народа" предложили изымать собственность Беларуси и ее резидентов на территории Украины. Об этом говорится в законопроекте №7411, зарегистрированном на сайте Верховной Рады в четверг, 26 мая.

Авторы законопроекта - "Слуги":

Сергей Кузьминых

Георгий Мазурашу

Василий Вирастюк

Анатолий Остапенко

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов" от 3 марта, добавив в него Беларусь.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как теперь в Украине будут наказывать за мародерство и конфисковывать имущество россиян.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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