Инициаторами законопроекта стали "слуги народа". Фото: Страна

Нардепы от "Слуги народа" предложили изымать собственность Беларуси и ее резидентов на территории Украины. Об этом говорится в законопроекте №7411, зарегистрированном на сайте Верховной Рады в четверг,  26 мая.

Авторы законопроекта - "Слуги":

  • Сергей Кузьминых
  • Георгий Мазурашу
  • Василий Вирастюк
  • Анатолий Остапенко

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в закон  "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов" от 3 марта, добавив в него Беларусь.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как теперь в Украине будут наказывать за мародерство и конфисковывать имущество россиян.

 

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью. 

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева. 

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