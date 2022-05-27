Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил создать в стране "народное ополчение".

Об этом сообщил министр обороны РБ Виктор Хренин.

"На вчерашнем совещании в рамках корректирования вопросов развития вооруженных сил главнокомандующим поставлена задача, в том числе, создать у нас в стране и "народное ополчение"…. Самое главное – что у нас есть для этого и люди, и вооружение", - заявил Хренин.

По его словам, таким образом количество "защитников" Беларуси "увеличится в разы".

"Для нас это очень важно, тем более в нынешней обстановке, чтобы мы могли мирно … и показывать, что не надо соваться, потому что ответ будет адекватный, если кто-то придет на нашу землю", - сказал министр обороны РБ.

Напомним, что вчера Беларусь развернула у границ Польши и Украины учения десантников с участием авиации.

Ранее в Минске заявляли, что украинские ДРГ заходят на территорию Беларуси.

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