В приграничных с Беларусью районах Киевской, Житомирской и Ровенской областей установлен запрет на любые передвижения гражданских лиц в приграничной полосе шириной 1 километр.

Об этом сообщается на странице "Северная граница. Госпогранслужба" в Facebook.

Запрет вводится с сегодняшнего дня до окончания военного положения.

Также вводится несколько запретов в приграничной полосе шириной 20 километров в пределах Коростенского района Житомирской области, Сарненского и Варахского районов Ровенской области и в пределах до 5 километров от границы Вышгородского района Киевской области.

В частности, речь идет о следующих запретах:

на передвижение лиц и транспортных средств, проведение всех видов работ вне населенных пунктов с 22:00 вечера до 05:00 утра (или во время комендантского часа);

на передвижение и пребывание лиц в лесных массивах и лесных полосах (за исключением работников учреждений и организаций, на которых возложены обязанности контроля за сохранностью природных ресурсов);

на проведение всех видов работ, за исключением строительных работ, выполняемых в соответствии с международными договорами, работ, связанных с ликвидацией последствий стихийного бедствия и очагов особо опасных инфекционных заболеваний (сельсхозработы разрешается проводить при условии заблаговременного информирования подразделения охраны госграницы и при наличии подтверждающих документов);

на перевозку в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без разрешений;

на использование видеорегистраторов, осуществление фото-, видеосъемки дорог общего значения, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов и укреплений, перемещений сил обороны;

на использование квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов;

на ношение военной формы одежды гражданским населением;

на охоту, рыбалку, отдых, на все виды плавсредств на реках, озерах, других водоемах, находящихся в пределах пограничной полосы.

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