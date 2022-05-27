В Доме футбола сегодня состоялось общее собрание участников УПЛ, на котором стороны обсуждали формат следующего сезона.

Итогового решения не объявили, его примут по результатам работы профильных рабочих групп, консультаций с властями и военными администрациями, передает сайт УПЛ.

По данным футбольного журналиста Игоря Бурбаса, несколько украинских топ-клубов выступают за проведение турнира за границей, а именно: "Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Заря" и "Ворскла", которым предстоит сыграть в еврокубках. Они аргументируют это более высоким уровнем безопасности и тем, что легионеры не приедут в Украину.

Остальные 11 из 16 клубов УПЛ выступают за проведение турнира в Украине.

При этом у того же "Динамо" не категоричная позиция, они готовы играть и в Киеве.

Футбольный сезон УПЛ-2022/23 начнется ориентировочно в середине августа, в нем по-прежнему будут играть 16 клубов.

"Десна" и "Мариуполь" из-за разрушенной инфраструктуры пропустят сезон, но за ними сохранится место в элите украинского футбола. Лидеры первой лиги "Металлист" и "Кривбасс" повысятся в классе и сыграют в сезоне УПЛ.

Напомним, что в этом году Сезон УПЛ закончили досрочно. Формальным чемпионом стал "Шахтер".

Ранее тренер "Динамо" Мирча Луческу сообщил о желании уйти Цыганкова и целого ряда других игроков "Динамо".

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