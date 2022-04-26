Сезон 2021-2022 чемпионата Украины по футболу окончен досрочно из-за войны. Турнирная таблица зафиксирована по состоянию на 24 февраля. В ней лидировал донецкий "Шахтер", который на два очка опережал киевское "Динамо".

Соответствующее решение было принято на общем собрание участников УПЛ.

Предложение досрочно закончить сезон поддержали клубы УПЛ. Награждение призеров производиться не будет.

Соответствующее решение передано на утверждение Исполнительным комитетом Украинской ассоциации футбола.

Также была создана рабочая группа, которая будет прорабатывать вопросы о текущей деятельности Украинской Премьер-лиги и старте следующего сезона. Клубы УПЛ поддержали инициативу президента УАФ Андрея Павелко провести очную встречу, на которой рассмотреть вопросы, которые проработает рабочая группа.

Отметим, что уже 1 мая сборная Украины по футболу прибудет в Словению на сборы.

"Страна" публиковала полный список из 25 украинских футболистов, которых вызвали на сборы в национальную команду.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.