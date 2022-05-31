Губернатор Луганской области Сергей Гайдай утром во вторник, 31 мая, рассказал о ситуации в регионе. Он оценивает ее как "сверхсложную".

Об этом Гайдай рассказал в видеообращении.

По словам Сергея Гайдая, в Луганской области идут постоянные бои.

В Северодонецке они ведутся не на окраинах, а уже внутри города. Но город не захвачен полностью, сообщил губернатор.

По его словам, эвакуация из Северодонецка по-прежнему приостановлена. То есть дороги тотально простреливаются.

Напомним, вчера Гайдай сообщил, что в Северодонецке бои идут уже в городской застройке.

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.